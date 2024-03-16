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У Маріуполі зафіксували техніку РФ з новим маркуванням

Колона техніки із живою силою та БК рухалася в сторону окупованого Бердянська.

У Маріуполі зафіксували техніку РФ з новим маркуванням
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі зафіксували нове маркування ворожої техніки, яка рухалася у сторону Бердянська з БК та живою силою.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора в першій половині дня через центр Маріуполя в Бердянському напрямку зафіксовано колону з дев’яти вантажівок, більшість яких була маркована новою позначкою (два прямокутники). Військова техніка в Маріуполі та районі з подібним маркуванням не базується, з’ясовуємо у партнерів можливе базування на території Бердянського або Приморського районів", – написав Андрющенко.

За словами Андрющенка, з активізацією боєзіткнень на Вугледарському напрямку, зафіксовано зменшення особового складу окупантів у північно-західній частині району.

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