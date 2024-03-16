​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Країни G7 пообіцяли Ірану "нові значні заходи", якщо він постачатиме Росії ракети

"Велика сімка" випустила спільну заяву, у якій застерегла треті сторони від надання РФ озброєння.

Країни G7 пообіцяли Ірану "нові значні заходи", якщо він постачатиме Росії ракети
G7
Фото: НАЗК

Країни "Великої сімки" вимагають від "третіх сторін" негайно припинити постачання зброї до Росії, погрожуючи "серйозними наслідками".

У заяві, оприлюдненій на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, стверджується, що держави G7 "глибоко стурбовані інформацією про те, що Іран розглядає питання передачі РФ балістичних ракет та супутніх технологій після того, як він надає російському режиму БПЛА, котрі використовуються у постійних атаках на цивільне населення України".

Країни "сімки" закликають Тегеран утриматися від цих дій, інакше обіцяють "відповісти швидко та скоординовано, включно з новими та значними заходами проти Ірану".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies