Країни G7 пообіцяли Ірану "нові значні заходи", якщо він постачатиме Росії ракети

Країни "Великої сімки" вимагають від "третіх сторін" негайно припинити постачання зброї до Росії, погрожуючи "серйозними наслідками".

У заяві, оприлюдненій на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, стверджується, що держави G7 "глибоко стурбовані інформацією про те, що Іран розглядає питання передачі РФ балістичних ракет та супутніх технологій після того, як він надає російському режиму БПЛА, котрі використовуються у постійних атаках на цивільне населення України".

Країни "сімки" закликають Тегеран утриматися від цих дій, інакше обіцяють "відповісти швидко та скоординовано, включно з новими та значними заходами проти Ірану".