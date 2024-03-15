Кіберфахівці СБУ заблокували поставки комплектуючих для російських “Шахедів” і крилатих ракет, – Ілля Вітюк

Також кіберфахівці СБУ працюють на лінії фронту, щоб знищувати ворожі системи РЕБ і РЕР.

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) мають результати у блокуванні поставок комплектуючих до російської зброї. Йдеться, зокрема, про деталі для виробництва “Шахедів” та мікросхеми для крилатих ракет.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 “Шахедів” і 4000 мікросхем для крилатих ракет”, – розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ Ілля Вітюк.

Він також повідомив, що кіберфахівці СБУ працюють на лінії фронту, щоб знищувати ворожі системи РЕБ і РЕР. Також вони займаються перехопленням російських БпЛА, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

Ілля Вітюк наголосив, що отримана ДКІБ розвідувальна інформація допомагає запобігти людським жертвам. Також цьому допомагає і відбиття кібератак.

“Кібервійна – це не щось абстрактне і віртуальне. Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі і людям. Уявіть: спецслужби РФ зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих”, – пояснив очільник ДКІБ.

За 2 роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис. кібератак. Більшість з яких були нейтралізовані ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну як розвідувальну, так і деструктивну, психологічного впливу або комбіновану мету.

За прогнозами Вітюка, російські спецслужби будуть нарощувати свій кібернаступальний потенціал. Втім, і СБУ проводить власні спецоперації у кіберпросторі та знищує різні військові об’єкти росіян.