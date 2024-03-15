Греція надасть Україні зброю і боєприпаси

Уряд Греції планує закупити для передачі Україні різні види боєприпасів.

Про це повідомляє видання eKathimerini.

Греція веде переговори із Чехією про закупівлю боєприпасів для України.

Грецькі чиновники заявили, що Україна найбільше потребує саме боєприпасів і що їх пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

Зокрема, Греція може поставити Україні

2 тис. авіаракет Zuni;

180 реактивних снарядів калібру 75-мм;

90 тис. протитанкових боєприпасів калібру 90-мм;

4 млн набоїв до стрілецької зброї.

Крім того, Греція передасть зі складів своєї армії 70 американських 155-мм гаубиць М114А1. Вони довгий час вважалися непотрібними для оперативних потреб Греції.

Втім, такі гаубиці вважаються корисними в битвах України на багнистій місцевості.

Ці гаубиці були розроблені в США в 1939-1941 роках, а випускати їх припинили в 1953. Востаннє М114А1 армія США використовувала у В'єтнамі.