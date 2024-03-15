Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні запровадять премію за особливий внесок у забезпечення розвитку кримськотатарської мови

Щороку будуть присуджувати до 20 премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна.

В Україні запровадять премію за особливий внесок у забезпечення розвитку кримськотатарської мови
Фото: Суспільне Крим

В Україні запровадять премію за особливий внесок у забезпечення розвитку кримськотатарської мови.

Відповідну установу ухвалив уряд на засіданні 15 березня, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Документ передбачає, що кожного року будуть присуджувати до 20 премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна.

Документ розробила Державна служба з етнополітики та свободи совісті у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки, яку КМУ схвалив 23 лютого 2022 року.

Премію і відзнаку надаватимуть тим, хто сприятиме розвитку і популяризації кримськотатарської мови.

  • Також Кабмін схвалив програму забезпечення розвитку і функціонування української мови до 2030 року
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies