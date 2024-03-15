Щороку будуть присуджувати до 20 премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна.

В Україні запровадять премію за особливий внесок у забезпечення розвитку кримськотатарської мови.

Відповідну установу ухвалив уряд на засіданні 15 березня, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Документ передбачає, що кожного року будуть присуджувати до 20 премій у розмірі 50 тисяч гривень кожна.

Документ розробила Державна служба з етнополітики та свободи совісті у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки, яку КМУ схвалив 23 лютого 2022 року.

Премію і відзнаку надаватимуть тим, хто сприятиме розвитку і популяризації кримськотатарської мови.