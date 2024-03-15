Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинули 20 людей, 73 поранені (оновлено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
ГоловнаСуспільствоЖиття

Жителів Києва та області попередили про можливе підвищення води у Дніпрі

Вода може піднятись через скиди води з Київського водосховища.

Жителів Києва та області попередили про можливе підвищення води у Дніпрі
Підтоплення у Київській області (архівне фото)
Фото: ДСНС

У Києві та Київській області найближчими днями очікується підвищення води у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

З 15 по 19 березня відбуваються скиди води з Київського водосховища, крім того проходить весняне водопілля.

Підписуйтесь на наш Google News

У зв'язку з цим на р. Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій. 

Така ситуація відповідає І рівню небезпеки - жовтому.

Фото: Укргідрометцентр

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies