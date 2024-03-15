Жителів Києва та області попередили про можливе підвищення води у Дніпрі

У Києві та Київській області найближчими днями очікується підвищення води у Дніпрі.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.
З 15 по 19 березня відбуваються скиди води з Київського водосховища, крім того проходить весняне водопілля.
У зв'язку з цим на р. Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій.
Така ситуація відповідає І рівню небезпеки - жовтому.
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Про підвищення рівня води в Дніпрі у Києві та Бориспільському районі Київської області вже попереджали в період з 22 по 27 лютого та з 5 по 7 березня.