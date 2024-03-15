Жителів Києва та області попередили про можливе підвищення води у Дніпрі

Вода може піднятись через скиди води з Київського водосховища.

У Києві та Київській області найближчими днями очікується підвищення води у Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

З 15 по 19 березня відбуваються скиди води з Київського водосховища, крім того проходить весняне водопілля.

У зв'язку з цим на р. Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Така ситуація відповідає І рівню небезпеки - жовтому.

Фото: Укргідрометцентр