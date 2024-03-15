Кібери ГУР спровокували збої в сервісах з онлайн-голосування на виборах у Росії

15 березня у день виборів президента Росії сталися збої в роботі порталі, що забезпечують онлайн-голосування, повідомило hromadske з посиланням на джерела у спецслужбах.

За атаками стоять кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України.

"Інформація відповідає дійсності. Працюють кіберфахівці ГУР МО", — підтвердили джерела видання.

Про зброї в роботі повідомили у декількох регіонах держави-агресора. Наприклад, масштабний збій стався на державному порталі "Госуслуги". На сайт не могли зайти жителі Московської, Тюменської, Новосибірської та інших областей.

14 березня з'явилася заява керівника "Ростелекому" Михайла Осеєвського, який скаржився, що РФ веде кібервійну з українською розвідкою, яка "вже тривалий час намагається зруйнувати всю інфраструктуру, створену для виборів".