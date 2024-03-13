ІТ-Армія "хакнула" московський метрополітен

ІТ-Армія призупинила роботу московського метрополітену.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Кібервійсько атакувало низку ворожих урядових та місцевих порталів, серед них — система оплати проїзду "Тройка". За даними Мінцифри, це одна з найбільших систем оплати квитків у РФ, яка обслуговує 38 регіонів.
Через "збій" власники транспортних карток у Москві й Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду, а також розрахуватися за паркування.
Мінцифри закликало кіберактивістів долучатися до ІТ-Армії та знищувати економіку країни-агресора.
- Нещодавно міжнародна хакерська група "Head Mare" отримала доступ до внутрішніх серверів російської компанії, яка займається будівництвом спецоб’єктів військового спрямування.
- А хакери української розвідки "поклали" сайт Міноборони Росії.