ІТ-Армія "хакнула" московський метрополітен

Не працює система оплати проїзду "Тройка", одна з найбільших систем оплати квитків у РФ, яка обслуговує 38 регіонів.

ІТ-Армія призупинила роботу московського метрополітену.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Кібервійсько атакувало низку ворожих урядових та місцевих порталів, серед них — система оплати проїзду "Тройка". За даними Мінцифри, це одна з найбільших систем оплати квитків у РФ, яка обслуговує 38 регіонів.

Через "збій" власники транспортних карток у Москві й Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду, а також розрахуватися за паркування.

Мінцифри закликало кіберактивістів долучатися до ІТ-Армії та знищувати економіку країни-агресора.