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Росія випустила по Одещині керовану авіаракету, але та не долетіла до цілі і впала

Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя.

Росія випустила по Одещині керовану авіаракету, але та не долетіла до цілі і впала
Російська авіація
Фото: ЕРА/UPG

Після обіду 13 березня Росія атакувала Одещину.

Як повідомили Сили оборони півдня, ворог спрямував з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря керовану ракету по півдню області.

На підльоті до узбережжя ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Уламки впали на відкриту територію Наразі руйнувань інфраструктури і постраждалих не зафіксовано.

Військові зазначили, що окупанти продовжують наполегливо розвідувати й випробовувати систему протиповітряної оборони Одещини.

  • Днями вночі рашисти атакували область дронами. Частину вдалося збити, але були влучання. Shahed-и заходили з акваторії Чорного моря і маневрували між житловими і промисловими кварталами, щоб ускладнити роботу ППО.
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