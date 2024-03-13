Росія випустила по Одещині керовану авіаракету, але та не долетіла до цілі і впала

Після обіду 13 березня Росія атакувала Одещину.
Як повідомили Сили оборони півдня, ворог спрямував з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря керовану ракету по півдню області.
На підльоті до узбережжя ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Уламки впали на відкриту територію Наразі руйнувань інфраструктури і постраждалих не зафіксовано.
Військові зазначили, що окупанти продовжують наполегливо розвідувати й випробовувати систему протиповітряної оборони Одещини.
- Днями вночі рашисти атакували область дронами. Частину вдалося збити, але були влучання. Shahed-и заходили з акваторії Чорного моря і маневрували між житловими і промисловими кварталами, щоб ускладнити роботу ППО.