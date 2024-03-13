Понад 100 тисяч українців знайшли прихисток у Молдові, – глава МЗС Міхай Попшой

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (Mihai Popșoi) заявив, що Молдова прийняла понад 1,4 млн українців, які рятувалися від війни, більше ніж 100 тисяч громадян України залишилися в країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я можу тільки підтвердити, що Молдова й надалі надаватиме найкращу допомогу 115 000 українських громадян, які все ще перебувають у Республіці Молдова. І ми пишаємося тим, що є маленькою країною з великим серцем, яка прийняла понад 1,4 мільйона українських біженців у Республіці Молдова", – сказав Попшой на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

Він зазначив, що за останні два роки Молдова надала Україні 11 пакетів гуманітарної допомоги, останній з яких нещодавно доставили в Миколаївську область.

Також Попшой наголосив, що Молдова має намір і далі зміцнювати молдовський сегмент у "шляхах солідарності" через упровадження інфраструктурних, транспортних, логістичних, енергетичних проєктів щодо з'єднання з європейською мережею. Він нагадав, що між Кишиневом і Києвом успішно курсують пасажирські та вантажні поїзди, а також було введено в експлуатацію ділянку "Басарабяска – Березине".

Крім цього, нещодавно було підписано вісім протоколів про спільні пункти прикордонного контролю і розпочато необхідні заходи з будівництва моста через Дністер у районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць, зазначив міністр. Так, Молдові та Україні вдалося ефективно об'єднати зусилля для реалізації життєздатних проєктів у галузях енергетики, транспорту, а також об'єднати зусилля для співпраці в економічній сфері.

"У той час, коли агресор нападає і руйнує, ми працюємо над творенням у себе вдома, разом із нашими друзями в Європейському Союзі. Словом, ми готові діяти скоординовано, щоб розв'язати питання, які стоять на нашому двосторонньому порядку денному", – наголосив Попшой.

Зі свого боку, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна протидіятиме втручанню РФ у внутрішні справи Молдови. Українська сторона висловила впевненість, що всі політичні ігрища, які намагається вести Кремль у Придністров’ї та Гагаузії, приречені на провал.