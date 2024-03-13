В зоні ОСУВ "Таврія" ситуація складна, за добу було 64 бойових зіткнення

Ситуація в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" залишається складною. Протягом доби було 64 бойові зіткнення.

Ворог завдав 17 авіаударів (найменше за останні десять днів), п'яти ракетних ударів, вчинив 1215 обстрілів та 107 ударів дронами-камікадзе. Про це командувач Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

Захисники протягом доби знищили 45 одиниць ворожої техніки.

"Зокрема, це 2 танки, 10 ББМ, 12 артсистем, 1 РСЗВ (БМ-21 “Град”), 16 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 297 БпЛА різних типів", – сказав він.

Сили оборони України знищили також склад боєприпасів.