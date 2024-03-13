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У Кривому Розі кількість загиблих внаслідок атаки РФ збільшилася до п’яти

Тіло чоловіка виявили при розборі завалів.

У Кривому Розі кількість загиблих внаслідок атаки РФ збільшилася до п’яти
У Кривому Розі завершилася рятувальна операція
Фото: Пресслужба ДСНС

У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки по одному із багатоповерхових будинків міста. Під завалами знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік. Був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів. Співчуття рідним. Смерть ворогам", – написав він у телеграмі.

Також Вілкул зазначив, що завтра, 14 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки.

  • Учора ввечері російська армія вдарила по Кривому Розі. В місті – не менше трьох влучань, зокрема по житлових багатоповерхових будинках. Унаслідок удару станом на вчора загинули троє людей (двоє жінок і чоловік), ще близько 40 були поранені. 
  • У місті пошкоджені близько 20 багатоповерхівок, по два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені авто.
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