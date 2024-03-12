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У Кривому Розі завершилася рятувальна операція після російського ракетного удару

Внаслідок російського удару три людини загинули. 

У Кривому Розі завершилася рятувальна операція після російського ракетного удару
У Кривому Розі завершилася рятувальна операція
Фото: Пресслужба ДСНС

Завершилась рятувальна операція на місці російського ракетного удару у Кривому Розі. Внаслідок удару десятки людей поранені, серед них дев’ятеро дітей. Три людини загинули. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Дякую всім, хто був залучений до рятувальної операції: ДСНС, медикам, Нацполіції, психологам, волонтерам. Кожному й кожній, хто дбає про наших людей, велика вдячність. І всім, хто забезпечує відповідальність держави-терориста”, - зазначив президент.

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Він додав, що постраждалим надається необхідна допомога. 

  • Росія ввечері 12 березня обстріляла Кривий Ріг. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці.
  • Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок ворожої ракетної атаки є щонайменше три влучання.
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