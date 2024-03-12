У Кривому Розі завершилася рятувальна операція після російського ракетного удару

Завершилась рятувальна операція на місці російського ракетного удару у Кривому Розі. Внаслідок удару десятки людей поранені, серед них дев’ятеро дітей. Три людини загинули.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Дякую всім, хто був залучений до рятувальної операції: ДСНС, медикам, Нацполіції, психологам, волонтерам. Кожному й кожній, хто дбає про наших людей, велика вдячність. І всім, хто забезпечує відповідальність держави-терориста”, - зазначив президент.

Він додав, що постраждалим надається необхідна допомога.