Чоловіки самостійно склали маршрут через гори, щоб потрапити у Румунію.

У горах на Закарпатті врятували двох нелегалів

У Закарпатській області прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону знайшли і врятували двох чоловіків, які, плануючи незаконно потрапити до Румунії, заблукали і дві доби блукали горами.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"26-річний житель Тернопільщини та його 24-річний приятель з Івано-Франківської області самостійно спланували маршрут за онлайн картами через високогірну ділянку. Одягу, їжі та відповідного спорядження для походу у гори відчайдухи не мали. Дві доби вони намагались дістатися Румунії", – йдеться у повідомленні.

Провівши першу ніч під відкритим небом, чоловіки добряче змерзли та змокли під дощем. На ранок вони продовжили рух за обраним маршрутом.

Прикордонники розповіли, що знайшли втомлених та виснажених відчайдухів за 1,5 км до кордону.

"Чоловіки зраділи, що їх знайшли, адже розуміли, що могли загинути", – зазначили у ДПСУ.

Порушників доставили у прикордонний підрозділ, напоїли гарячим чаєм та надали можливість просушити одяг і взуття.На обох склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Справу скеровано до суду.