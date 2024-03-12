Українське МЗС відреагувало на російську спробу визнати "незаконною" передачу Криму

Українське міністерство закордонних справ відреагувало на російську законодавчу ініцативу визнання незаконною передачу Криму у 1954 році Україні.

"Внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання «незаконним» рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим є нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права", – йдеться у повідомленні МЗС.

Також у відомстві наголосили, що агресорка грубо порушує власні зобов’язання, оскільки "свого часу юридично, документально та недвозначно визнав кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях".

"Сотні разів спіймана на брехні та скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду, зокрема під виглядом законотворчості, але це не змінить визнаної світовим співтовариством реальності: Крим – це Україна", – наголосили в українському міністерстві.

Також в МЗС назвали такі "ініцітиви" Росії панічними.

"Зазначений законопроект Держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві, тому й виникають такі панічні ініціативи", – підсумували в МЗС України.

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