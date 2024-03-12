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Українське МЗС відреагувало на російську спробу визнати "незаконною" передачу Криму

В МЗС назвали таку спробу "панічною", а також грубим порушенням міжнародного права.

Українське МЗС відреагувало на російську спробу визнати "незаконною" передачу Криму

Українське міністерство закордонних справ відреагувало на російську законодавчу ініцативу визнання незаконною передачу Криму у  1954 році Україні.

"Внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання «незаконним» рішення радянської влади у 1954 році передати Україні Крим є нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні грубі порушення міжнародного права", – йдеться у повідомленні МЗС.

Також у відомстві наголосили, що агресорка грубо порушує власні зобов’язання, оскільки "свого часу юридично, документально та недвозначно визнав кордони сучасної України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях".

"Сотні разів спіймана на брехні та скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду, зокрема під виглядом законотворчості, але це не змінить визнаної світовим співтовариством реальності: Крим – це Україна", – наголосили в українському міністерстві. 

Також в МЗС назвали такі "ініцітиви" Росії панічними.

"Зазначений законопроект Держдуми лише зайвий раз підтверджує, що цей факт, як і неминучість деокупації, чітко усвідомлюють і в Москві, тому й виникають такі панічні ініціативи", – підсумували в МЗС України. 

Що передувало

  • Вчора, 11 березня, у Держдумі РФ зареєстрували законопроєкт №572350-8 про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році щодо передання Україні Кримського півострова.
  • Авторами ініціативи є депутат Костянтин Затулін, який вже тричі намагався "проштовхнути" таке рішення і Сергій Цеков, окуваційний "сенатор" Криму (обидва — з провладної партії «Єдина Росія»). 
  • У документі пропонують визнати рішення про передання півострова незаконним, таким, що "не відповідає основоположним принципам правової держави й міжнародного права".
  • Зокрема, рішення про передачу Криму Україні називають "політичним злочином", ухваленим "із порушенням конституцій РРФСР і СРСР", а також "без урахування волевиявлення російського народу".
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