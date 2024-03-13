Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок на Харківщині: під завалими люди

Окупанти обстріляли двоповерховий будинок у місті Вовчанськ.

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок на Харківщині: під завалими люди
Наслідки обстрілу Вовчанська російськими КАБами
Фото: Нацполіція

Російська армія завдала удару по двоповерховому будинку у місті Вовчанськ на Харківщині. Під завалами можуть знаходитися люди.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"Близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл міста Вовчанськ. За попередніми даними, удар був нанесений керованою авіабомбою. Пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди", — ідеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 

Інформація уточнюється.

Впродовж доби від російських обстрілів постраждали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гурʼїв Козачок, Гатище. та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Купʼянськ, Ківшарівка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies