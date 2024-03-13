Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок на Харківщині: під завалими люди

Російська армія завдала удару по двоповерховому будинку у місті Вовчанськ на Харківщині. Під завалами можуть знаходитися люди.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"Близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл міста Вовчанськ. За попередніми даними, удар був нанесений керованою авіабомбою. Пошкоджено двоповерховий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди", — ідеться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Інформація уточнюється.

Впродовж доби від російських обстрілів постраждали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гурʼїв Козачок, Гатище. та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Купʼянськ, Ківшарівка.