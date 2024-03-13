​Боєприпаси, придбані в межах чеської ініціативи, можуть потрапити в Україну у червні

Боєприпаси, придбані за ініціативою Чехії у країнах, що не входять до ЄС, можуть потрапити в Україну уже у червні.
Про це повідомив радник із національної безпеки та радник прем'єр-міністра Чехії Томаш Пояр, передає Euractiv.
"Обіцяні гроші мають прийти, і контракти мають бути укладені. На момент укладання контракту доставка (боєприпасів) в Україну займе кілька тижнів", - сказав Пояр.
Він додав, що постачання може стартувати з червня цього року.
Походження боєприпасів не розкривають, відомо тільки, що їх шукають у всьому світі, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною та прийнятною якістю".
Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати домовленості, тож деталі намагаються тримати в таємниці.
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування. Згодом він уточнив, що мова йде про 300 тисяч снарядів.
- Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Тепер пришвидшення процесу залежить від міноборони та компаній.
- Глава чеського уряду Петр Фіала на конференції, присвяченій річниці вступу Чехії у НАТО, заявив, що крім раніше підтвердженої закупівлі 300 000 одиниць боєприпасів для України, є можливість придбати ще 200 тисяч.
- Наразі до чеської ініціативи приєдналися 18 держав: серед них Канада, Німеччина, Нідерланди, Польща та ін.