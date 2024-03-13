​Боєприпаси, придбані в межах чеської ініціативи, можуть потрапити в Україну у червні

Походження боєприпасів не розкривають, відомо тільки, що їх шукають у всьому світі, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною та прийнятною якістю".

Боєприпаси, придбані за ініціативою Чехії у країнах, що не входять до ЄС, можуть потрапити в Україну уже у червні.

Про це повідомив радник із національної безпеки та радник прем'єр-міністра Чехії Томаш Пояр, передає Euractiv.

"Обіцяні гроші мають прийти, і контракти мають бути укладені. На момент укладання контракту доставка (боєприпасів) в Україну займе кілька тижнів", - сказав Пояр.

Він додав, що постачання може стартувати з червня цього року.

Походження боєприпасів не розкривають, відомо тільки, що їх шукають у всьому світі, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною та прийнятною якістю".

Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати домовленості, тож деталі намагаються тримати в таємниці.