Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
ГоловнаСвіт

Варшава витратить 30 мільйонів доларів на бомбосховища та інші заходи безпеки

Зараз польська столиця може забезпечити укриттями лише 4% населення міста.

Варшава витратить 30 мільйонів доларів на бомбосховища та інші заходи безпеки
Міський голова Варшави Рафал Тшасковський
Фото: EPA/UPG

Столиця Польщі Варшава витратить 117 мільйонів злотих (30 мільйонів доларів) у найближчі два-три роки на бомбосховища та інші заходи безпеки, пише Reuters.

Хоча Польща, яка є членом НАТО, запевнила громадян, що її місце в альянсі гарантує безпеку від будь-якої російської атаки, вторгнення Москви у сусідню Ураїну спонукало до підготовки до потенційних ударів.

“З власної ініціативи ми провели інвентаризацію місць для укриття”, − сказав міський голова Варшави Рафал Тшасковський після публікації звіту Вищої контрольної палати Польщі щодо забезпечення бомбосховищами в країні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За даними пожежної служби, зараз на місце в укриттях можуть розраховувати менше 4% населення.

У звіті також виявлено відсутність базових правил щодо укриттів, включно з необхідним обладнанням та технічними характеристиками, необхідними для захисних споруд.

До близько 7 мільйонів квадратних метрів будівель у Варшаві, які могли б служити укриттями, входять підземні паркінги та станції метро.

“117 мільйонів (злотих) на підвищення безпеки − це гроші на найближчі два-три роки, і ми готові виділити на ці цілі ще більше”, − сказав Тшасковський.

За його словами, лікарні будуть готові до загроз, а представників громадськості навчать, як діяти в надзвичайних ситуаціях.

  • Торік у грудні Кабмін України ухвалив постанову, яка уточнює вимоги до облаштування укриттів. Йдеться про норми пішохідної доступності, облік бомбосховищ, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies