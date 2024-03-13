У Китаї унаслідок вибуху в ресторані загинули двоє, поранені 26 людей

У китайській провінції Хебей, в місті Санхе, унаслідок вибуху в ресторані загинули двоє, поранені 26 людей. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на китайські державні медіа.

Поранених госпіталізували, сказали в ефірі каналу CCTV. Помірною причиною вибуху назвали виток газу.

Раніше місцева пожежна служба повідомила, що для ліквідації пожежі відправила 36 машин і 154 авто.

Окрім самого ресторану, пошкоджені будинки поруч та автомобілі.

Журналісти зазначили, що вибухи та інші смертельні інциденти є достатньо поширеними в Китаї, де панують невисокі вимоги до безпеки.