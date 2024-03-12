Розвідка США попередила про "крихкий світовий порядок"

Під час слухань в Конгресі йшлося про те, що Росія, Китай та Іран загрожують першості США у системі міжнародного порядку.

У Конгресі США відбулися слухання за участю розвідувальних агентств на тему щорічної оцінки ризиків. Як повідомляє Reuters, спецслужби назвали Китай та Росію головними загрозами для Америки.

У звіті, який було надано для ознайомлення конгресменам, стверджується, що Китай забезпечує РФ економічною та безпековою підтримкою в її війні проти України, фінансуючи галузь виробництва. Піднебесна також може скористатися своїми новітніми технологіями, щоб спробувати вплинути на цьогорічні президентські вибори у США.

Директорка Національної розвідки Авріл Гейнс закликала членів Палати представників ухвалити фінансову допомогу для України, адже, на її переконання, "важко уявити, як Україні вдасться втримати відвойовані в Росії території без підтримки Вашингтона".

Зі звіту випливає, що "Росія, Китай та Іран загрожують першості США у системі міжнародного порядку, яка є найбільш крихкою за тривалий час".