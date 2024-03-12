Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Україна починає офіційні переговори щодо відновлення авіасполучення
Україна починає офіційні переговори щодо відновлення авіасполучення
ГоловнаСвіт

Розвідка США попередила про "крихкий світовий порядок"

Під час слухань в Конгресі йшлося про те, що Росія, Китай та Іран загрожують першості США у системі міжнародного порядку.

Розвідка США попередила про "крихкий світовий порядок"
Фото: Reuters

У Конгресі США відбулися слухання за участю розвідувальних агентств на тему щорічної оцінки ризиків. Як повідомляє Reuters, спецслужби назвали Китай та Росію головними загрозами для Америки. 

У звіті, який було надано для ознайомлення конгресменам, стверджується, що Китай забезпечує РФ економічною та безпековою підтримкою в її війні проти України, фінансуючи галузь виробництва. Піднебесна також може скористатися своїми новітніми технологіями, щоб спробувати вплинути на цьогорічні президентські вибори у США.

Директорка Національної розвідки Авріл Гейнс закликала членів Палати представників ухвалити фінансову допомогу для України, адже, на її переконання, "важко уявити, як Україні вдасться втримати відвойовані в Росії території без підтримки Вашингтона". 

Зі звіту випливає, що "Росія, Китай та Іран загрожують першості США у системі міжнародного порядку, яка є найбільш крихкою за тривалий час".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies