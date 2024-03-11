Макрон скасував візит до Києва на тлі напруженості через коментарі щодо України

У Єлисейському палаці заперечують скасування візиту після того, як минулого тижня російська ракета впала біля кортежу прем'єр-міністра Греції в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон відклав давно запланований візит в Україну на тлі напруженості з союзниками через його дедалі більш агресивні коментарі щодо Росії, пише Politico.

Візит вже кілька разів відкладався: спершу планувався на лютий, а потім був перенесений на середину березня.

У неділю в заяві президентського палацу Франції йдеться про те, що візит відбудеться "в найближчі кілька тижнів".

Єлисейський палац відкинув припущення про те, що міркування безпеки відіграли певну роль у відтермінуванні візиту, після того, як минулого тижня під час візиту до України прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса влучила російська ракета.

"Немає жодних хвилювань щодо безпеки", — сказав помічник Макрона.

У виданні зазначають, що в останні тижні Макрон посилив антиросійську риторику, що викликає роздратування серед союзників, особливо Німеччини.

Минулого тижня Макрон зауважив, що Європа не повинна бути "боягузом" перед російською агресією проти України, після того, як у лютому оголосив, що не можна "виключати" введення західних сухопутних військ в Україну.

За словами французького дипломата в умовах анонімності, який обговорив це делікатне питання, замість того, щоб поспішати до Києва, Макрон тепер хоче "взяти необхідний час" для дискусій з союзниками, щоб відвідати Україну "з відчутними результатами".

"Потрібно трохи часу, щоб укласти різні коаліції та їхні операційні зобов'язання з нашими партнерами", — повідомив співрозмовник.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Франції Еммануелем Макроном, де обговорили ключові очікувані результати візиту Макрона в Україну, який мав відбутися в середині березня.Раніше стало відомо, що Еммануель Макрон скасував візит в Україну 13 і 14 лютого з міркувань безпеки.