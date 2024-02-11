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Макрон не приїде в Україну з міркувань безпеки

Візит президента Франції мав відбутися 14-15 лютого.

Макрон не приїде в Україну з міркувань безпеки
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон скасував візит в Україну 13 і 14 лютого з міркувань безпеки.

Про це повідомляє французьке ділове видання "Challenges".

Також візит до Києва скасувала ділова рада "Франція-Україна" компанії Medef International, яка організувала "виняткову місію" в Україну.

"Перш ніж вирушити до Києва, Еммануель Макрон мав відвідати Одесу – символічний візит до цього міста, частково побудованого французами. І важливий економічний компонент, пов'язаний із відновленням країни, був у програмі з оголошенням про створення фонду в EUR200 млн, що виплачується у вигляді пожертвувань для цивільних проєктів, які здійснюють французькі малі та середні підприємства. Глава французької держави також мав офіційно оформити прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатора французької допомоги Україні", – йдеться в повідомленні.

Крім того, очікувалося, що Макрон офіційно оголосить про прихід Французького агентства розвитку (AFD) як координатор французької допомоги Україні.

У Єлисейському палаці виправдовують скасування візиту Макрона проблемами з безпекою. Однак таке рішення все одно викликало безліч запитань як із боку французьких держслужбовців і керівників, так і з боку українських дипломатів.

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