В Ізраїлі відбулися масштабні протести, демостранти вимагали відновлення угоди про обмін заручниками

Акції протестів відбулися в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Реховоті, Раанані та в інших місцях по країні, щонайменше сімох активістів заарештували.

Увечері суботи, 10 лютого, у багатьох ізраїлських містах пройшли протести з вимогами до уряду країни відновити угоду з бойовиками ХАМАС щодо обміну заручниками.

Про це пише Times of Israel.

Під час основного мітингу на Площі заручників у Тель-Авіві протестувальники пройшли вулицею Каплан, одна поліція на конях намагалася їх відтіснити убік. З натовпу лунали крики "ганьба". Тим часом протестувальник із мегафоном зачитував імена заручників, які залишаються в полоні ХАМАС.

Фото: ЕРА/UPG У Ізраїлі заарештували сімох протестувальників

За даними поліції, щонайменше 7 протестувальників були заарештовані після того, як деякі з них заблокували частину шосе Аялон і розпалили багаття. Крім того, щонайменше 5 інших протестувальників отримали штрафи за "перешкоджання руху транспорту".

Загалом акції протестів відбулися в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Реховоті, Раанані та інших місцях по всій країні. Мітинги спровокувало те, що спроби укласти угоду за посередництва Катару та Єгипту зупинилися, оскільки Ізраїль відхилив вимоги ХАМАСу.