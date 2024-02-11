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В Ізраїлі відбулися масштабні протести, демостранти вимагали відновлення угоди про обмін заручниками

Акції протестів відбулися в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Реховоті, Раанані та в інших місцях по країні, щонайменше сімох активістів заарештували. 

В Ізраїлі відбулися масштабні протести, демостранти вимагали відновлення угоди про обмін заручниками
У Ізраїлі пройшли масштабні акції протесту
Фото: ЕРА/UPG

Увечері суботи, 10 лютого, у багатьох ізраїлських містах пройшли протести з вимогами до уряду країни відновити угоду з бойовиками ХАМАС щодо обміну заручниками.

Про це пише Times of Israel.

Під час основного мітингу на Площі заручників у Тель-Авіві протестувальники пройшли вулицею Каплан, одна поліція на конях намагалася їх відтіснити убік. З натовпу лунали крики "ганьба". Тим часом протестувальник із мегафоном зачитував імена заручників, які залишаються в полоні ХАМАС.

У Ізраїлі заарештували сімох протестувальників
Фото: ЕРА/UPG
У Ізраїлі заарештували сімох протестувальників
За даними поліції, щонайменше 7 протестувальників були заарештовані після того, як деякі з них заблокували частину шосе Аялон і розпалили багаття. Крім того, щонайменше 5 інших протестувальників отримали штрафи за "перешкоджання руху транспорту".

Загалом акції протестів відбулися в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Реховоті, Раанані та інших місцях по всій країні. Мітинги спровокувало те, що спроби укласти угоду за посередництва Катару та Єгипту зупинилися, оскільки Ізраїль відхилив вимоги ХАМАСу. 

  • Напередодні терористичне угруповання ХАМАС запропонувало триетапне припинення вогню протягом 135 днів, щоб завершити війну. На першому етапі пропонують звільнити всіх жінок, чоловіків до 19 років, людей похилого віку та хворих.
  • 1 лютого очільник зовнішньої розвідки Ізраїлю Девід Барнеа представив новий план потенійної угоди з ХАМАСом про звільнення заручників у Смузі Гази. Пропонується призупинення вогню на 35 днів і звільнення 35 заручників – по одному щодня. Загалом в анклаві ще перебуває 136 ізраїльських полонених.
  • Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що Ізраїль і ХАМАС ведуть інтенсивні переговори про місячне перемир’я. Бойовики нібито прагнуть "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню, проте Ізраїль намагається вести переговори поетапно. Йшлося про звільнення різних категорій ізраїльських заручників – від цивільних осіб до солдатів – в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських в'язнів і надання більшої допомоги Газі.
  • Декілька днів тому ізраїльська армія звільнила 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції ЦАХАЛу. В’язнів передали палестинській стороні на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом на півдні Смуги Гази.
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