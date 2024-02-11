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Війна Росії проти України призвела до дефіциту медпрацівників у РФ, – розвідка Британії

 2% російських лікарів і медичних працівників виїхали з країни, щоб уникнути призову.

Війна Росії проти України призвела до дефіциту медпрацівників у РФ, – розвідка Британії
Фото: Центр національного спротиву

Збройна агресія Росії на Україну призвела до дефіциту медичних працівників по всій території РФ. Після мобілізації лікарів у деяких регіонах Росії постала гостра нестача у медперсоналі. 

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки. 

Після загальної мобілізації російських військових у вересні 2022 року, медичним працівникам заборонила виїзд з країни. Однак, за інформацією британської розвідки, до 2% російських лікарів і медичних працівників виїхали з країни, щоб уникнути призову. 

Як зазначили у відомстві, ймовірно, до 3000 медперсоналу мобілізували для надання допомоги в військовим РФ на фронті. 

"У листопаді 2023 року МОЗ Росії заявив, що медичній галузі не вистачає близько 26,5 тис. лікарів і 58,2 тис. осіб медперсоналу. У 22 регіонах спостерігається суттєва нестача лікарів, ще в семи вона оцінюється як гостра", – ідеться у звіті розвідки. 

Інша оцінка за січень 2024 року свідчить про те, що за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500, причому багато хто звинувачує у цьому довгий робочий день і низьку оплату праці. 

"Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає ознак того, що тенденція скорочення чисельності медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року", – додають аналітики брианської розвідки.

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