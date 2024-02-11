Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту фінансування для України, – The Hill
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту фінансування для України, – The Hill
Унаслідок нічної атаки на Харків загинули семеро осіб. Кількість постраждалих збільшилася до 57 (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Харків загинули семеро осіб. Кількість постраждалих збільшилася до 57 (оновлено)
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Уряд виділить понад 40 мільярдів гривень для підтримки українського бізнесу
Уряд виділить понад 40 мільярдів гривень для підтримки українського бізнесу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Удар українських Сил оборони по аеродрому "Бельбек" підірвав потенціал російської авіації, — розвідка
Удар українських Сил оборони по аеродрому "Бельбек" підірвав потенціал російської авіації, — розвідка
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
ГоловнаСвіт

У Мексиці розстріляли кандидата у Конгрес, – Reuters

Також невідомі вбили ще одного політика в центральному штаті Сакатекас.

У Мексиці розстріляли кандидата у Конгрес, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Кандидат у Конгрес від правлячої партії Мексики Морена був убитий у суботу, 10 лютого,  в центральному мексиканському штаті Морелос. Напад стався за кілька місяців до загальних виборів у країні.

Про це повідомив президент муніципалітету Екатепек, пише Reuters.

За інформацією місцевих ЗМІ, Яїр Мартін Ромеро та його брат були застрелені невідомими на перехресті близько полудня в Екатепек-де-Морелос.

Також у суботу був застрелений другий член політичної сили в центральному штаті Сакатекас, – розповів генеральний секретар штату Родріго Рейес.

За даними місцевих ЗМІ, Хорхе Антоніо Монреаль Мартінес, племінник губернатора Сакатекаса Девіда Монреаля та сенатора Рікардо Монреаля, був убитий у муніципалітеті Фреснільо. Шурин сенатора був убитий невідомими кілька днів тому.

Губернатор Сакатекасу наголосив, що вбивство не залишиться безкарним.

"Ми продовжимо боротьбу за умиротворення в Сакатекасі", – сказав чиновник.

У 2019 році в Мексиці на урочистому різдвяному вечорі вбили мера мексиканського міста Халапа де Діас Артуро Гарсіа Веласкеса.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies