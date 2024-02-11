У Мексиці розстріляли кандидата у Конгрес, – Reuters

Також невідомі вбили ще одного політика в центральному штаті Сакатекас.

Кандидат у Конгрес від правлячої партії Мексики Морена був убитий у суботу, 10 лютого, в центральному мексиканському штаті Морелос. Напад стався за кілька місяців до загальних виборів у країні.

Про це повідомив президент муніципалітету Екатепек, пише Reuters.

За інформацією місцевих ЗМІ, Яїр Мартін Ромеро та його брат були застрелені невідомими на перехресті близько полудня в Екатепек-де-Морелос.

Також у суботу був застрелений другий член політичної сили в центральному штаті Сакатекас, – розповів генеральний секретар штату Родріго Рейес.

За даними місцевих ЗМІ, Хорхе Антоніо Монреаль Мартінес, племінник губернатора Сакатекаса Девіда Монреаля та сенатора Рікардо Монреаля, був убитий у муніципалітеті Фреснільо. Шурин сенатора був убитий невідомими кілька днів тому.

Губернатор Сакатекасу наголосив, що вбивство не залишиться безкарним.

"Ми продовжимо боротьбу за умиротворення в Сакатекасі", – сказав чиновник.

У 2019 році в Мексиці на урочистому різдвяному вечорі вбили мера мексиканського міста Халапа де Діас Артуро Гарсіа Веласкеса.