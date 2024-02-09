В Пакистані під час виборів до парламенту здійснили 51 теракт

Реакція політичних партій і прихильників Пакистану після загальних виборів

Під час виборів до парламенту Пакистану, які відбулись у четвер, було скоєно 51 терористичний акт.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на агенцію Сіньхуа, яка наводить дані армії Пакистану.

Внаслідок цих терактів загинуло 12 людей, серед яких 10 співробітників силових відомств. Ще 39 осіб зазнали поранень.

Під час операцій були ліквідовані п’ятеро терористів.

На близько 6 тис. "найбільш чутливих" виборчих дільницях безпеку забезпечували 137 тис. військових та членів парамілітарних угруповань. Також там діяли 7,8 тис. осіб із команд швидкого реагування.