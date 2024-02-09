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В Пакистані під час виборів до парламенту здійснили 51 теракт

Внаслідок цих терактів загинуло 12 людей.

В Пакистані під час виборів до парламенту здійснили 51 теракт
Реакція політичних партій і прихильників Пакистану після загальних виборів
Фото: EPA/UPG

Під час виборів до парламенту Пакистану, які відбулись у четвер, було скоєно 51 терористичний акт.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на агенцію Сіньхуа, яка  наводить дані армії Пакистану.

Внаслідок цих терактів загинуло 12 людей, серед яких 10 співробітників силових відомств. Ще 39 осіб зазнали поранень.

Під час операцій були ліквідовані п’ятеро терористів.

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На близько 6 тис. "найбільш чутливих" виборчих дільницях безпеку забезпечували 137 тис. військових та членів парамілітарних угруповань. Також там діяли 7,8 тис. осіб із команд швидкого реагування.

  • У Пакистані на виборах несподівано лідирують незалежні кандидати. Їх підтримує колишній прем’єр-міністр Імран Хан, який зараз перебуває за ґратами.

  • Напередодні виборів сталися вибухи біля офісів кандидатів у південно-західній провінції Пакистану Белуджистан. Унаслідок них загинуло 26 людей. Відповідальність за теракти взяло на себе угрупування “Ісламська держава”.

  • Після цього Ісламадбад тимчасово закрив кордони з Іраном і Афганістаном та заблокував мобільний зв’язок. На виборчих дільницях розгорнули тисячі військових.
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