Зеленський привітав Алієва з п'ятою перемогою на президентських виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав чинного очільника Азербайджану Ільхама Алієва з перемогою на президентських виборах, які вчора відбулися у країні.
“Вітаю Ільхама Алієва з обранням Президентом Азербайджану на новий термін. Бажаю подальшої успішної й результативної діяльності на благо азербайджанського народу”, − написав Зеленський у Твіттері.
Український лідер підкреслив, що цінує взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності наших держав.
Congratulations to @presidentaz Ilham Aliyev on his reelection, and best wishes for continued success and productive work for the benefit of the people of Azerbaijan. I value mutual support for our states' sovereignty and territorial integrity.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024
We appreciate Azerbaijan's…
- Вчора в Азербайджані відбулися позачергові президентські вибори.
- За останніми даними ЦВК, після опрацювання 93,35% бюлетенів, Алієв набирає 92,05% голосів. Явка на виборах становила 76,73%.
- Ільхам Алієв вперше став президентом Азербайджану у 2003 році, замінивши на посаді свого батька Гейдара Алієва.
- Президента в країні обирають терміном на 7 років, а кількість термінів не обмежена. Таким чином Алієв стане президентом вп’яте.