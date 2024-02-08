Зеленський привітав Алієва з п'ятою перемогою на президентських виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав чинного очільника Азербайджану Ільхама Алієва з перемогою на президентських виборах, які вчора відбулися у країні.

“Вітаю Ільхама Алієва з обранням Президентом Азербайджану на новий термін. Бажаю подальшої успішної й результативної діяльності на благо азербайджанського народу”, − написав Зеленський у Твіттері.

Український лідер підкреслив, що цінує взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності наших держав.

Congratulations to @presidentaz Ilham Aliyev on his reelection, and best wishes for continued success and productive work for the benefit of the people of Azerbaijan. I value mutual support for our states' sovereignty and territorial integrity.



We appreciate Azerbaijan's… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024