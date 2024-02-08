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Зеленський привітав Алієва з п'ятою перемогою на президентських виборах

За останніми даними, чинний президент Азербайджану набирає 92,05% голосів.

Зеленський привітав Алієва з п'ятою перемогою на президентських виборах
Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав чинного очільника Азербайджану Ільхама Алієва з перемогою на президентських виборах, які вчора відбулися у країні. 

“Вітаю Ільхама Алієва з обранням Президентом Азербайджану на новий термін. Бажаю подальшої успішної й результативної діяльності на благо азербайджанського народу”, − написав Зеленський у Твіттері. 

Український лідер підкреслив, що цінує взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності наших держав. 

  • Вчора в Азербайджані відбулися позачергові президентські вибори.
  • За останніми даними ЦВК, після опрацювання 93,35% бюлетенів, Алієв набирає 92,05% голосів. Явка на виборах становила 76,73%.
  • Ільхам Алієв вперше став президентом Азербайджану у 2003 році, замінивши на посаді свого батька Гейдара Алієва.
  • Президента в країні обирають терміном на 7 років, а кількість термінів не обмежена. Таким чином Алієв стане президентом вп’яте.
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