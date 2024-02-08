Ідея створити окремий орган ЄС для забезпечення виконання санкцій стає популярною, − Politico

Її може лобіювати президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у разі призначення на другий термін.

Єврокомісія вивчає можливість створення окремого органу ЄС для забезпечення виконання санкцій, пише Politico з посилання на джерело.

Хоча зараз санкції погоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їхнє виконання під контролем Комісії.

Пропозиція стає популярною і може бути включена до порядку денного президентки Комісії Урсули фон дер Ляєн, якщо її призначать на другий термін.

Нідерланди запропонували створити такий орган минулого року, ініціативу підтримали близько 10 країн, включно з Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією. Франція натомість лобіювала надання повноважень щодо відстеження лазівок у санкціях Європейській прокуратурі.

Дипломат ЄС розповів виданню, що зі запровадженням санкцій виникли “великі проблеми”, адже вони застосовуються у країнах “нерівномірно”. Інший заявив про підтримку будь-якого інструменту, який допомагає країнам ЄС застосовувати санкції.

Третій дипломат натомість застеріг від створення органу на рівні ЄС, стверджуючи, що “Комісія вторгнеться на територію національних урядів, знявши відповідальність з їхніх органів влади”. На його думку, будь-який санкційний орган ЄС повинен лише контролювати роботу на національному рівні та давати вказівки.