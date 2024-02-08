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Ідея створити окремий орган ЄС для забезпечення виконання санкцій стає популярною, − Politico

Її може лобіювати президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у разі призначення на другий термін.

Ідея створити окремий орган ЄС для забезпечення виконання санкцій стає популярною, − Politico
Фото: rada.gov.ua

Єврокомісія вивчає можливість створення окремого органу ЄС для забезпечення виконання санкцій, пише Politico з посилання на джерело.

Хоча зараз санкції погоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їхнє виконання під контролем Комісії.

Пропозиція стає популярною і може бути включена до порядку денного президентки Комісії Урсули фон дер Ляєн, якщо її призначать на другий термін.

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Нідерланди запропонували створити такий орган минулого року, ініціативу підтримали близько 10 країн, включно з Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією. Франція натомість лобіювала надання повноважень щодо відстеження лазівок у санкціях Європейській прокуратурі.

Дипломат ЄС розповів виданню, що зі запровадженням санкцій виникли “великі проблеми”, адже вони застосовуються у країнах “нерівномірно”. Інший заявив про підтримку будь-якого інструменту, який допомагає країнам ЄС застосовувати санкції.

Третій дипломат натомість застеріг від створення органу на рівні ЄС, стверджуючи, що “Комісія вторгнеться на територію національних урядів, знявши відповідальність з їхніх органів влади”. На його думку, будь-який санкційний орган ЄС повинен лише контролювати роботу на національному рівні та давати вказівки.

  • Politico також написало, що Європейська комісія зажадала від національних урядів блоку терміново зупинити нелегальний потік товарів до Росії. ЄК звернулася до них листом і попередила про необхідність “негайних, узгоджених і твердих дій з боку всіх нас”.
  • Єврокомісари заявили, що незабаром поділяться “детальною інформацією” про те, де компанії ухиляються від санкцій.
  • 13 лютого єврокомісарка з питань фінансів Мейдір МакГіннесс обговорить лист з міністрами на зустрічі щодо санкцій.
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