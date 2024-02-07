Єврокомісія починає юридичну процедуру проти Угорщини через закон про “захист суверенітету”

Угорщина має два місяці, щоб відреагувати на звинувачення.

Європейська комісія розпочала процес офіційного осуду Угорщини за новий закон про “захист суверенітету”. На думку критиків, він має на меті змусити замовкнути урядову опозицію.

Про це повідомляє Politico.

Закон про “Захист суверенітету” створює новий орган із повноваженнями розслідувати політичну діяльність, яка здійснюється від імені іноземних інтересів або фінансується ними.

“За деяких обставин людям, які використовують іноземні гроші для впливу на вибори, може загрожувати тюремний термін”, - йдеться у повідомленні.

Втім, уряд Угорщини каже, що закон покликаний захистити волю виборців від неправомірного іноземного втручання.

Водночас організації зі свободи ЗМІ та правозахисні організації порівняли цей захід із російським законом про іноземних агентів. Кремль використав цей закон, щоб змусити замовкнути критиків, які отримують фінансування з-за кордону.

В свою чергу, Рада Європи закликала скасувати угорський закон, заявивши, що він може бути зброєю проти політичної опозиції.

Тепер Будапешт має два місяці, щоб відповісти та розглянути занепокоєння Комісії. Інакше Комісія може перейти до наступного етапу процесу, так званого обґрунтованого висновку - він офіційно закликає уряд дотримуватися законодавства ЄС.