Суд підтвердив, що експрем’єр Чехії Бабіш співпрацював з таємною поліцією комуністичної Чехословаччини

Попри знищення деяких файлів, є докази того, що Бабіш був агентом під кодовою назвою “Бурес” з 1982 року.

Андрей Бабіш, лідер руху ANO, під час передвиборчого заходу руху ANO у Празі, 9 жовтня 2021 року.

Конституційний суд Словаччини залишив у силі попередні судові рішення, які відхилили позов експрем’єр Чехії Андрея Бабіша проти звинувачення в тому, що він співпрацював з таємною поліцією Чехословаччини комуністичної доби.

Про це повідомляє AP.

Бабіш подав до суду на Інститут національної пам'яті, який зберігає частини його файлів таємної поліції після поділу Чехословаччини на Чехію та Словаччину в 1993 році.

Сьогодні було оприлюднено рішення Конституційного суду Словаччини від 1 лютого, яким він підтримав рішення судів нижчої інстанції про відхилення справи.

В Інституті заявили, що попри знищення деяких файлів, є докази того, що Бабіш був агентом під кодовою назвою “Бурес” з 1982 року.

Бабіш, котрий народився у Словаччині, рішуче це заперечував.

Наразі мільярдер Бабіш перебуває в опозиції - його популістський центристський рух ANO програв парламентські вибори 2021 року.

Бабіш балотувався на посаду президента Чехії, але програв Петру Павелу, генералу армії у відставці.