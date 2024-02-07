В Іспанії продовжуються протести фермерів, прем'єр пообіцяв підтримку аграріям

Фермери в Іспанії продовжили загальнонаціональні протести 7 лютого, блокуючи ключові дороги та центри розподілу продуктів харчування, таким чином домагаючись нових поступок від уряду, передає Anadolu Ajansı.

У парламенті прем'єр-міністр країни Педро Санчес оголосив, що Мадрид посилить так званий "закон про харчовий ланцюжок", щоб гарантувати, що фермери не будуть змушені продавати продукти харчування нижче від собівартості.

Санчес також запевнив, що Іспанія застосовуватиме "дзеркальні" положення при імпорті, щоб гарантувати, що продукція, яка надходить на ринок, відповідає стандартам ЄС.

Іспанський прем'єр пообіцяв лобіювати спрощення бюрократії Єдиної сільськогосподарської політики ЄС, яка є ще однією серйозною перешкодою для протестувальників.

Тим часом у Каталонії близько 1000 тракторів їдуть до центру Барселони, погрожуючи заблокувати основні дороги. Тут деякі фермери обурені обмеженнями на воду через посуху.

У своїй заяві профспілка фермерів округу Баш-Любрагат заявила, що заходи місцевої для боротьби з посухою є "тимчасовими пластирями, які не вирішують проблеми у середньостроковій та довгостроковій перспективі". Вони закликають до негайних інвестицій у різні водні ресурси, модернізації та засуджують, на їхню думку, "зловживання" гідроресурсами з боку енергетичних компаній, яких підтримує держава.

У середу була також запланована зустріч із очільником Каталонії Пере Арагонесом.