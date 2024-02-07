Der Standard: Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексголови НБУ Шевченка, який у 2022 виїхав за кордон

Австрійські суди відмовили Україні в екстрадиції колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка, який під час воєнного стану виїхав за кордон і попросив там політичного притулку. Про відмову в екстрадиції повідомило австрійське медіа Der Standard.

Кирило Шевченко є підозрюваним у справі про розкрадання коштів Укргазбанку, який він очолював у 2015-2020 роках. Йдеться про завдання збитків державі на суму 206 млн гривень.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівництво банку використало інформацію про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування для розкрадання коштів. Вони забезпечили укладання фіктивних договорів, які нібито були "агентами" банку, і залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські" послуги банк щомісячно незаконно виплачував "винагороду" цим особам. У 2014 – 2020 роках за цією схемою 52 фіктивних агенти отримали гроші державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

Шевченко вважає кримінальне провадження "політичним переслідуванням": нібито на нього тиснули, щоб він знизив відсоткову ставку та провів емісію гривні, а він відмовився.