Der Standard: Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексголови НБУ Шевченка, який у 2022 виїхав за кордон

Австрійські суди відмовили Україні в екстрадиції колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка, який під час воєнного стану виїхав за кордон і попросив там політичного притулку. Про відмову в екстрадиції повідомило австрійське медіа Der Standard.
Кирило Шевченко є підозрюваним у справі про розкрадання коштів Укргазбанку, який він очолював у 2015-2020 роках. Йдеться про завдання збитків державі на суму 206 млн гривень.
За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівництво банку використало інформацію про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування для розкрадання коштів. Вони забезпечили укладання фіктивних договорів, які нібито були "агентами" банку, і залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські" послуги банк щомісячно незаконно виплачував "винагороду" цим особам. У 2014 – 2020 роках за цією схемою 52 фіктивних агенти отримали гроші державного банку в сумі понад 206 млн гривень.
Шевченко вважає кримінальне провадження "політичним переслідуванням": нібито на нього тиснули, щоб він знизив відсоткову ставку та провів емісію гривні, а він відмовився.
- У жовтні 2022 Кирило Шевченко повідомив про звільнення з посади голови НБУ. Рішення він пояснив станом здоров'я. Через день після того президент зробив подання до парламенту з проханням розглянути відставку Шевченка.
- Ще через день після того, 6 жовтня, НАБУ і САП оголосили Шевченку підозру. Того ж дня парламент відправив його у відставку.
- 24 жовтня Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього керівника Нацбанку України Кирила Шевченка та ще двох посадовців – одного із заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами. Всі троє ігнорували виклики до слідчого.
- 8 листопада Шевченка оголосили уже в міжнародний розшук. З'ясувалося, що він виїхав із України ще 20 вересня за службовим паспортом. Як повідомив прокурор САП, 20 вересня Шевченко виїхав з України у відрядження до Лондону. Відрядження завершилося через день, однак до України він не повернувся. За даними ЦПК, ексголова НБУ самостійно відправив себе у відпустку: спершу до 30 вересня, а згодом продовжив її до 7 жовтня.
- За словами адвоката, його підзахисний перебував у Відні, де став на консульський облік і орендував житло. САП стверджує, що Шевченко мав повернутися в Україну, оскільки його бронювання як військовозобов’язаного було зняте автоматично з моменту звільнення парламентом, а категоричної заборони на дальні переїзди у нього немає, лише рекомендації.
- 8 грудня 2022 ВАКС заочно арештував Кирила Шевченка. Він поскаржився, що суд не дозволив йому брати участь у засіданні відеозв'язком.