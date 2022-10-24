НАБУ оголосило в розшук ексглаву НБУ Кирила Шевченка по справі "Укргазбанку"

Він і ще два колишні посадовці не приходили до слідчого.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього керівника Нацбанку України Кирила Шевченка та ще двох посадовців АБ "Укргазбанк".

Справа стосується розкрадання понад 200 млн гривень. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

"Йдеться про ексголову правління «Укргазбанку», одного із заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови. Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук", – зазначили в Бюро.

Крім Шевченка, розшукують Дениса Чернишова і Олену Хмеленко.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Нагадаємо, на початку жовтня Шевченко, який очолював регулятор з літа 2020 року, повідомив, що написав заяву на звільнення. Рішення він пояснив станом здоровʼя. 5 жовтня президент зробив подання до парламенту з проханням розглянути відставку Шевченка.

6 жовтня Шевченку оголосили підозру. Згідно зі слідством, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідство встановило, що в 2014 – 2020 роках за цією схемою 52 фіктивних агенти отримали гроші державного банку в сумі понад 206 млн гривень. Шевченко очолював Укргазбанк з 2015 по 2020 роки.

Рада проголосувала за звільнення Шевченка з посади очільника НБУ 6 жовтня, після повідомлення про підозру.