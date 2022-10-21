Перед судом постане депутатка від Слуги Народу, яка не задекларувала нерухомість на 4,4 млн грн, - ЦПК

Обвинувальний акт щодо народної депутатки від Слуги Народу Анни Колісник, яка не задекларувала нерухомість на 4,4 млн грн скерували до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Як встановили НАЗК та НАБУ, Колісник у декларації за 2020 рік приховала користування двома квартирами у Києві загальною вартістю понад 3,5 млн грн та автомобілем Honda", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Колісник не повідомила про перебування у її власності нежитлових приміщень у Харкові.

Загалом депутатка не задекларувала майна на загальну суму понад 4,4 млн грн.

Якщо її провину доведуть у суді, вона буде змушена сплатити штраф в розмірі від 42,5 тисяч грн до 51 тисячі грн або піти на громадські роботи (150-240 годин) з позбавленням права обіймати певні посади - їй може загрожувати позбавлення мандату.

Нагадаємо, в 2021 році депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник потрапила у скандал, коли у телефонній переписці під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Хомчака на позачерговому засіданні Верховної Ради написала, що "треба звалювати з цієї країни". Пізніше вона запевнила, що йшлося про відпочинок на травневі свята.