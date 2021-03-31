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Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України

Колісник запевнила, що писала про відпочинок на травневі свята.

Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Фото: bykvu.com

Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Колісник у телефонній переписці під час позачергового засідання Верховної Ради написала, що "треба звалювати з цієї країни".

Листування народної депутатки сфотографував кореспондент "Букв".

Колісник переписувалася з абонентом на ім’я Стас, якому написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

"Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни", – написала народна депутатка.

Хомчак заявив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021", що будуть проводити спільно з Білоруссю у вересні.

Можна було б припустити, що Хомчак налякав депутатку Колісник, але вона заявила, що просто писала про весняний відпочинок.

"Насправді йдеться про відпочинок на травневі свята, а не про те, що я зібралася покидати країну зовсім. Я жива людина і маю право на відпочинок, як і кожен. Люблю свою країну і до іншої виїжджати не збираюся", - написала Колісник у фейсбуці.

Колісник - одна з наймолодших депутатів Верховної Ради, 24 жовтня їй виповнилось всього 26 років.

До обрання вона працювала судовою експерткою в Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.

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