Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
Професійні торгівці зброєю в Україні. На яке майбутнє розраховувати
Професійні торгівці зброєю в Україні. На яке майбутнє розраховувати
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
Звичайна застуда може витіснити ковід з організму, - дослідження
Звичайна застуда може витіснити ковід з організму, - дослідження
Уряд Франції не дав форварду збірної України дозволу на в'їзд у країну на відбірний матч ЧС-2022
Уряд Франції не дав форварду збірної України дозволу на в'їзд у країну на відбірний матч ЧС-2022
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
ГоловнаПолітика

Тищенко очолив закарпатську облорганізацію "Слуги народу"

Києвом тимчасово займеться Леся Забуранна.

Тищенко очолив закарпатську облорганізацію "Слуги народу"
Фото: facebook/Слуга Народу

Народний депутат Микола Тищенко став головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга Народу" замість іншого депутата Ігоря Кривошеєва.

Про це повідомила партія в середу.

Тищенко раніше очолював Київську міську організацію партії. Його посаду тимчасово отримала депутатка Леся Забуранна.

За даними джерел LB.ua,  одним із основних завдань, котрі постануть перед Тищенком, є відновлення роботи місцевого аеропорту. Він знаходиться на кордоні зі Словаччиною – виліт та посадка літаків там можлива лише з використанням повітряного простору Словаччини, на території якої знаходиться і частина інфраструктури аеропорту (наприклад, посадкові вогні). З 2017 року регулярні рейси з Ужгорода не виконуються через те, що термін угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору сплив.

Нагадаємо, "Слуга народу" почала міняти керівників регіональних організацій після XI з’їзду партії 13 березня. На ньому було затверджено новий статут партії та створено нові керівні органи: політичну раду та раду громад, до якої автоматично входять голови усіх обласних організацій партії, а також Київської і Криворізької міських організацій та Кримської республіканської організації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також