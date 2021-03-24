Тищенко очолив закарпатську облорганізацію "Слуги народу"

Народний депутат Микола Тищенко став головою Закарпатської обласної організації партії "Слуга Народу" замість іншого депутата Ігоря Кривошеєва.

Про це повідомила партія в середу.

Тищенко раніше очолював Київську міську організацію партії. Його посаду тимчасово отримала депутатка Леся Забуранна.

За даними джерел LB.ua, одним із основних завдань, котрі постануть перед Тищенком, є відновлення роботи місцевого аеропорту. Він знаходиться на кордоні зі Словаччиною – виліт та посадка літаків там можлива лише з використанням повітряного простору Словаччини, на території якої знаходиться і частина інфраструктури аеропорту (наприклад, посадкові вогні). З 2017 року регулярні рейси з Ужгорода не виконуються через те, що термін угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору сплив.

Нагадаємо, "Слуга народу" почала міняти керівників регіональних організацій після XI з’їзду партії 13 березня. На ньому було затверджено новий статут партії та створено нові керівні органи: політичну раду та раду громад, до якої автоматично входять голови усіх обласних організацій партії, а також Київської і Криворізької міських організацій та Кримської республіканської організації.