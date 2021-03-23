Герасимов закликає розглянути ситуацію з коронавірусом і нестачою вакцин на засіданні РНБО

«Європейська Солідарність» вимагає на позачерговому засіданні парламенту розглянути перш за все боротьбу з коронавірусом. Про це у відеозверненні заявив співголова фракції Артур Герасимов.

«Передусім, країна має почути стратегію влади у боротьбі з пандемією та вирішенням катастрофічної нестачі вакцин. Cтаном на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для вакцинації максимум 250 тисяч осіб. Це не охоплює й відсотка населення», – говорить Герасимов.

«Сьогодні в Україні коронавірус забрав 333 життя – це сумний антирекорд. В той же час, в Великій Британії, завдяки масовій вакцинації, за минулу добу зафіксували найменшу смертність від ковіду з вересня минулого року. Протидія пандемії та вакцинація давно перестали бути виключно медичниим, а стали геополітичними питаннями, які вирішуються завдяки дипломатичній майстерності керівництва держав», – зауважив співголова фракції.

За його словами, «Європейська солідарність» вимагає проблему боротьби з ковідом розглянути на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій. А під час позачергового засідання ВР поставити на розгляд постанову «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері».