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Маруся Звіробій знімає свою кандидатуру на довиборах у Раду на користь Кошулинського

За її словами, "Євросолідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода" і політичні сили дійшли порозуміння.

Маруся Звіробій знімає свою кандидатуру на довиборах у Раду на користь Кошулинського
Фото: Lb.ua

Кандидатка від партії "Європейська Солідарність" у 87-му окрузі на Прикарпатті Маруся Звіробій-Біленька знімає свою кандидатуру на користь кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського.

Про це Звіробій заявила у відеозверненні, опублікованому на сайті політсили.

"87-й округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка та представники патріотичних сил – Руслан Кошулинський зі «Свободи» та я, Маруся Звіробій-Біленька від «Європейської Солідарності». Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинським можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради, я прийняла рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад усе – це інструкція до виконання, а не просто гасло", - сказала вона.

Звіробій додала, що історія поразок України - це щоразу історія неспроможності об’єднатися.

Вона зазначила, що "Європейська Солідарність" провела відповідні перемовини з ВО "Свобода" і політичні сили дійшли порозуміння.

ВО "Свобода" привітало заяву Звіробій.

Нагадаємо, у грудні минулого року волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструкторка навчального центру Десантно-штурмових військ Маруся Звіробій (Олена Самбул) заявила, що стане кандидаткою від партії "Європейська Солідарність" на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Про це стало відомо під час з’їзду партії.

"Слуга народу" висунула на цьому окрузі спортсмена Василя Вірастюка. За його словами, балотуватися його просив особисто президент Володимир Зеленський.

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