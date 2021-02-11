​Вірастюк розповів, що стати кандидатом від "Слуги народу" йому запропонував Зеленський на тому тижні

"Коли є пропозиція, я завжди кажу "так", як своїй дружині".

Кандидат в народні депутати на 87-му окрузі Василь Вірастюк повідомив, що пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента Володимира Зеленського.

Про це він розповів на брифінгу в Києві, передає "Цензор.НЕТ".

"Це була пропозиція від президента України. Коли є пропозиція, я завжди кажу "так", як своїй дружині. Я настільки вдячний слухач, я можу прийти і послухати. Звичайно, я прийшов і послухав, у нас був діалог. У мене були певні пункти. Я розповів про своє бачення проблеми, саме та проблема, яку я доніс на самому початку (про створення реабілітаційного центру для ветеранів, - ред.). Я побачив, що є відгук і пішов приймати рішення. Ось так було", - розповів Вірастюк .

За його словами, пропозиція надійшла від Зеленського протягом минулого тижня.

Нагадаємо, напередодні партія "Слуга народу" визначилася з кандидатами на довибори до парламенту. Від 50 округу на Донеччині балотуватиметься голова Покровської РДА Андрій Бондаренко, а від 87 округу на Івано-Франківщині - спортсмен Вірастюк.

На 87 окрузі балотуються також представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (співвласник курорту "Буковель"), кандидатка від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) та представник "Свободи" Руслан Кошулинський.

Після третьої невдалої спроби проголосувати за призначення Юрія Вітренка віце-прем'єром та міністром енергетики, президент Зеленський 9 лютого провів зустріч з частиною нардепів "Слуги народу". Він закликах іх визначитися, "з ким вони". "Або голосуєте, як вирішує партія, або будуть радикальні заходи. Термін для визначення - до понеділка", - процитувало Зеленського джерело LB.ua.

У травні минулого року Зеленський заявляв, що не розпустить Раду, поки "Слуга народу" голосуватиме за важливі законопроєкти.

Зазначимо, що серед нардепів президентської партії є тамада, весільний фотограф, чемпіон з пауерліфтингу та інші люди творчих професій. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Чого навчать «слуг народу»?".