Служба безпеки України викрила в Київській області осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", лідером якої є бойовик, який перебуває в розшуку в одній із країн Східної Європи за участь у бойових діях у Сирії.

У 2019 році за підробленими документами прибув в Україну і підібрав групу "однодумців", усі учасники якої є іноземцями, інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що учасники організації підробляли паспорти громадян України та РФ і здійснювали легалізацію на території України вихідців із країн Близького Сходу та Центральної Азії.

"За версією слідства, частина з них є діючими бойовиками ІДІЛ. За задумом лідерів міжнародної терористичної організації, вони мають "відсидітися" в Україні після скоєних злочинів. Фігуранти також поширювали літературу екстремістського характеру серед потенційних прихильників", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці здійснили дев'ять обшуків за адресами проживання та укриття фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено засоби ураження, зокрема: вибухонебезпечну речовину з вмістом тротилу, гранату Ф-1, 8 гранатометних пострілів, іноземну валюту, банківські картки, чернетки із записами фінансових переказів у Сирію.

У фігурантів також виявлено символіку ІДІЛ і задокументовано листування учасників організації з бойовиками ІДІЛ за кордоном, в яких обговорювалося повернення до Сирії для участі в бойових діях.

Розслідування здійснювалося в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії, збирають докази для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, в жовтні СБУ затримала бойовика "Ісламської держави" в Одесі.