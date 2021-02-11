Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела

Депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко, котрий наразі очолює київський осередок партії, незабаром буде призначений главою осередку «Слуги народу» на Закарпатті. Як повідомляють джерела LB.ua у «СН», свою згоду Тищенко вже дав, про рішення буде повідомлено під час великого з’їзду, котрий відбудеться наприкінці місяця (другий його етап).

За даними джерел, одним із основних завдань, котрі постануть перед Тищенком, є відновлення роботи місцевого аеропорту. Як відомо, аеропорт «Ужгород» знаходиться на кордоні зі Словаччиною – виліт та посадка літаків там можлива лише з використанням повітряного простору Словаччини, на території якої знаходиться і частина інфраструктури аеропорту (наприклад, посадкові вогні). З 2017 року регулярні рейси з Ужгорода не виконуються через те, що термін угоди зі Словаччиною про використання повітряного простору сплив.

Окрім того, відомо, що на чолі київського осередку Тищенка змінить Леся Забуранна. Як повідомляють джерела, її кандидатура була більш нейтральною «і всіх влаштувала».

Що стосується осередку «Слуги народу» у Київській області, який наразі очолює народний депутат Олександр Дубінський, котрого офіційно виключили з фракції через накладені на нього санкції з боку США, нового очільника ще підшукують.

«Осередок надто орієнтований на нього (Дубінського – ред.), є побоювання його втратити. Відтак, скоріше за все, якщо ми затвердимо виключення Дубінського з партії, в осередку тимчасово головуватиме хтось із його нинішніх замів», - зазначає джерело LB.ua.

Цікаво, що вперше в історії «Слуги народу» другий етап (перший призначений на 11 лютого) великого з’їзду триватиме два дні. Планується, що там вирішуватимуться питання кардинального реформування партії - її керівних органів, кадрові ротації, програмні засади тощо.