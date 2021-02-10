"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела

Партія "Слуга народу" завтра під час з'їзду затвердить кандидатом в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області спортсмена Василя Вірастюка. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду призначили на 28 березня 2021 року через те, що чинний нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження народного обранця у зв’язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

Як відомо, на 87 окрузі балотуються також представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (співвласник курорту "Буковель"), кандидатка від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) та представник «Свободи» Руслан Кошулинський.

Водночас, як зазначають джерела, на 50 окрузі, де також відбудуться перевибори через складення повноважень нардепом Русланом Требушкіним з власного бажання, сильних кандидатів у «Слуги народу» немає. Скоріш за все, там буде висунутий "технічний кандидат".

Нагадаємо, з'їзд партії "Слуга народу" двічі переносився через невизначенність з кандидатами на вакантних округах. Зрештою, перший етап з’їзду призначили на 11 лютого. Другий етап - повноцінний великий з’їзд - відбудеться наприкінці місяця, де вирішуватимуться питання кардинального реформування партії.