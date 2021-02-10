Порошенко запропонував законопроєкти щодо боротьби з російською пропагандою та колабораціонізмом

"ЄС" пропонує зміни до Конституції, які встановлюють відповідальність за співпрацю з країною-агресором.

«Європейська Солідарність» запропонувала низку нормативних актів, які спрямовані на боротьбу з російською пропагандою та протидію колабораціонізму. Про це під час брифінгу повідомив лідер партії, експрезидент Петро Порошенко.

За його словами, фракція пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які "встановлюють жорстку відповідальність за умисне і добровільне співробітництво громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України та її союзникам".

«Мова не йде про тих , хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею», – пояснює Порошенко.

Також в «ЄС» підготували законопроект про посилення відповідальності за дії, пов’язані з поширенням ворожої пропаганди. Третій документ – постанова Верховної Ради «Про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань». За словами Порошенка, Постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності – зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софії Федини, Марусі Звіробій та інших.

«Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об’єднання всіх політичних сил навколо державницьких інтересів. Навколо захисту державності України, європейської і євроатлантичної інтеграції», – резюмував Петро Порошенко.