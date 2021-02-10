ЄС може зняти санкції з Арбузова, Клименка, Табачника і сина Януковича

Європейський Союз може зняти санкції проти кількох представників оточення Віктора Януковича. Серед них - колишній в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, колишній міністр освіти Дмитро Табачник і син Януковича Олександр.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, до таких дій Євросоюз змушений вдатися через відсутність доказів зі сторони Києва.

Нагадаємо, 5 березня 2014 року Європейський Союз запровадив санкції у вигляді заморожування активів щодо майже двох десятків колишніх вищих чиновників України, які можуть бути причетні до розкрадання державних коштів України.

Санкції щорічно продовжують, але список постійно скорочується.

На сьогодні в санкційному списку залишаються Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов, Олександр Клименко.

В 2020 році з-під санкцій вивели експрем'єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.