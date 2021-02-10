Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
"Нафтогаз" вперше втратив статус найбільшого імпортера газу
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
На блокпосту в зоні ООС застрелили водія автомобіля, який намагався прорватися на окуповану територію
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Силовой трансфер в России
Силовой трансфер в России
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
Депутатів "Слуги народу" викликають в Офіс президента "на бесіду"
ГоловнаПолітика

ЄС може зняти санкції з Арбузова, Клименка, Табачника і сина Януковича

Причина - відсутність достатніх доказів зі сторони Києва.

ЄС може зняти санкції з Арбузова, Клименка, Табачника і сина Януковича
Арбузов і Клименко
Фото: minrd.gov.ua

Європейський Союз може зняти санкції проти кількох представників оточення Віктора Януковича. Серед них - колишній в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, колишній міністр освіти Дмитро Табачник і син Януковича Олександр.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, до таких дій Євросоюз змушений вдатися через відсутність доказів зі сторони Києва.

Нагадаємо, 5 березня 2014 року Європейський Союз запровадив санкції у вигляді заморожування активів щодо майже двох десятків колишніх вищих чиновників України, які можуть бути причетні до розкрадання державних коштів України.

Санкції щорічно продовжують, але список постійно скорочується.

На сьогодні в санкційному списку залишаються Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Пшонка, Віктор Ратушняк, Олександр Янукович, Артем Пшонка, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов, Олександр Клименко.

В 2020 році з-під санкцій вивели експрем'єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також