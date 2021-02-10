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Кабмін попросив Раду забрати у нього "невластиві повноваження"

Уряд перевантажений роботою, яку можуть виконувати нижчі органи влади.

Кабмін попросив Раду забрати у нього "невластиві повноваження"
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів у вівторок зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про часткове обмеження його повноважень.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень" отримав номер №5052.

"Кабінет міністрів перевантажений невластивими повноваженнями, що обмежує його можливість зосередитися на обговоренні стратегічно важливих питань та формуванні державної політики у сферах, віднесених до його компетенції", - йдеться в пояснювальній записці.

Проєкт передбачає внесення змін до трьох десятків законодавчих актів.

Для прикладу, на рівень Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів буде передано обов'язок формувати перелік морських рибних портів, відкритих для заходження іноземних суден.

Міністерство охорони здоров'я замість уряду буде визначати перелік категорій населення, які повинні проходити обов'язкові медичні огляди. Це ж міністерство буде затверджувати правила маркування тютюнових виробів та медичні попередження на них.

Всього до центральних органів виконавчої влади за планом мають перейти 55 повноважень, які зараз є компетенцією уряду.

Цей законопроєкт було погоджено на засіданні уряду 3 лютого.

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