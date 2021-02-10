​Сенат США визнав конституційним процес імпічменту Трампа

У Сенаті США відбулося перше принципове голосування в рамках процесу імпічменту Дональда Трампа. Сенатори більшістю голосів погодилися з аргументами демократів про те, що імпічмент президента, який вже не виконує свої обов'язки і є приватною особою, дозволена Конституцією США.

Адвокати Трампа наполягали, що Сенат не може проводити судовий розгляд.

Після кількагодинних дебатів це питання було винесене на голосування. Для продовження процесу потрібна була проста більшість голосів. Конституційність імпічменту підтримали 56 сенаторів, в тому числі шестеро республіканців. Це Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Мітт Ромні, Бен Сассе і Піт Тумі.

Ще 44 сенатора-республіканця з цим не погодилися.

Результати голосування є на сайті американського парламенту.

Наступне засідання Сенату відбудеться в середу, 10 лютого.

Нагадаємо, що для імпічменту потрібно дві третини голосів, тоді як Демократична і Республіканська партії мають однакову кількість сенаторів.

Справа Трампа унікальна тим, що вперше в історії США йдеться про імпічмент президента, який вже пішов з посади. Втім, цей судовий процес має не лише символічне значення. Після обвинувального вироку Сенат може заборонити Трампу балотуватися знову на посаду глави держави.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію 6 січня. Тоді в результаті безладів загинули 5 осіб, зокрема один поліцейський.