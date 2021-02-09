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Сенат США пропонує заборонити визнавати Крим російським

Текст документу наразі не оприлюднений.

Сенат США пропонує заборонити визнавати Крим російським
Фото: EPA/UPG

На розгляд американського Конгресу внесений законопроєкт, який забороняє уряду США визнавати суверенітет Росії над окупованим Кримом.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Конгресу США.

Автором документу виступив представник Демократичної партії США Джеральд Конноллі. 

“Заборонити уряду США визнавати претензії Російської Федерації на суверенітет над Кримом”, - йдеться у назві документу.

Текст документу наразі не оприлюднений. Як зазначається на сайті, 8 лютого законопроєкт був переданий комітету палати представників з іноземних справ.

В разі ухвалення документу Палатою представників він буде винесений на розгляд Сенату.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та Європейський Союз не планують послаблювати санкції проти Росії, запроваджені, зокрема, через анексію українського Криму.

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