У Флориді хакери намагалися отруїти воду у 15-тисячному місті

Вони втрутилися в систему очищення і в 100 разів підвищили рівень однієї з речовин.

Фото: Google.maps Олдсмар на мапі

У місті Олдсмар штату Флорида ( США ) хакери отримали доступ до системи очищення води та намагалися у 100 разів підвищити рівень гідроксиду натрію, що поставило під загрозу отруєння близько 15 000 мешканців.

Інцидент трапився ще у п'ятницю. Оператор вчасно помітив втручання в систему і знизив встановлений хакером рівень гідроксиду до норми, пише CNN.

За словами шерифу округу Пінеллас Боба Гуальтері, ця спроба отруєння води є безпрецедентною. Невідомо, звідки саме було втручання у системи - на місцевому, національному рівні чи взагалі з іншої країни.

Тепер фахівці змушені ще ретельніше пильнувати за системою, оскільки побоюються нових спроб втручання.

Місцеві правоохоронці повідомили, що звертатимуться до ФБР з проханням допомогти в розслідуванні.

За даними університету Флориди, отруєння гідроксидом натрію викликає пошкодження шлунку, сильний біль у животі, втрату зору та ускладнення дихання. При цьому смерть може наступити аж через місяць після отруєння.