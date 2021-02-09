У Флориді хакери намагалися отруїти воду у 15-тисячному місті

Інцидент трапився ще у п'ятницю. Оператор вчасно помітив втручання в систему і знизив встановлений хакером рівень гідроксиду до норми, пише CNN.
За словами шерифу округу Пінеллас Боба Гуальтері, ця спроба отруєння води є безпрецедентною. Невідомо, звідки саме було втручання у системи - на місцевому, національному рівні чи взагалі з іншої країни.
Тепер фахівці змушені ще ретельніше пильнувати за системою, оскільки побоюються нових спроб втручання.
Місцеві правоохоронці повідомили, що звертатимуться до ФБР з проханням допомогти в розслідуванні.
За даними університету Флориди, отруєння гідроксидом натрію викликає пошкодження шлунку, сильний біль у животі, втрату зору та ускладнення дихання. При цьому смерть може наступити аж через місяць після отруєння.