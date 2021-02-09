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У Флориді хакери намагалися отруїти воду у 15-тисячному місті

Вони втрутилися в систему очищення і в 100 разів підвищили рівень однієї з речовин. 

Олдсмар на мапі
Фото: Google.maps
Олдсмар на мапі
У місті Олдсмар штату Флорида (США) хакери отримали доступ до системи очищення води та намагалися у 100 разів підвищити рівень гідроксиду натрію, що поставило під загрозу отруєння близько 15 000 мешканців.

Інцидент трапився ще у п'ятницю. Оператор вчасно помітив втручання в систему і знизив встановлений хакером рівень гідроксиду до норми, пише CNN.

За словами шерифу округу Пінеллас Боба Гуальтері, ця спроба отруєння води є безпрецедентною. Невідомо, звідки саме було втручання у системи - на місцевому, національному рівні чи взагалі з іншої країни.

Тепер фахівці змушені ще ретельніше пильнувати за системою, оскільки побоюються нових спроб втручання. 

Місцеві правоохоронці повідомили, що звертатимуться до ФБР з проханням допомогти в розслідуванні. 

За даними університету Флориди, отруєння гідроксидом натрію викликає пошкодження шлунку, сильний біль у животі, втрату зору та ускладнення дихання. При цьому смерть може наступити аж через місяць після отруєння. 

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