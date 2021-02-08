На китайський Новий рік у Пекіні роздадуть $1,5 млн у криптовалюті

Під час китайського Нового року влада країни планує роздати 1,5 млн доларів мешканцям Пекіна у межах тестування власної криптовалюти.

Це третій великий експеримент цифрової валюти, що розробляється Народним банком Китаю, повідомляє CNBC.

"Міста Шеньчжень і Сучжоу проводили подібні експерименти протягом останніх кількох місяців. Тоді Пекін заявив, що відбере 50 тис. із числа заявників, які отримають 200 юанів або близько 30 доларів США кожен у цифровій валюті", - йдеться у повідомленні.

Одержувачі можуть витратити гроші у низці фізичних магазинів, а також на веб-сайті е-комерції JD.com під час прийдешнього свята. Ваучери будуть дійсними з 10 по 17 лютого.

Тест цифрової валюти відкритий лише для тих, хто має китайський ідентифікаційний номер або посвідку на проживання з Гонконгу, Макао чи Тайваню.

На відміну від відомих цифрових валют, таких як біткойн, криптовалюта, що розробляється центральним банком Китаю, контролюється однією державою, а не децентралізованою системою, якою керують користувачі з усього світу.

Як повідомляли, американський автовиробник Tesla в січні вклав $1,5 млрд в біткоїн. Це спровокувало стрибок курсу криптовалюти до рекордних позначок.