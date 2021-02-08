ПАР призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через низьку ефективність від нового штаму, - CNN

Південноафриканське міністерство охорони здоров'я заявило про тимчасове призупинення використання вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca через її низьку ефективність проти нового штаму коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє CNN з посиланням на міністра охорони здоров'я ПАР Звелва Мкхізе.

Міністр зазначив, що уряд країни буде очікувати подальших висновків учених про те, як краще вчинити з вакциною AstraZeneca на тлі нових отриманих результатів.

"Вакцина AstraZeneca залишиться у нас, поки вчені не дадуть нам чітких вказівок щодо того, що нам потрібно робити", - сказав Мкхізе.

Південна Африка отримала 1 млн доз препарату і мала розпочати вакцинацію цього тижня. Тепер уряд запропонує громадянам вакцини, вироблені компаніями Johnson & Johnson і Pfizer.

Нагадаємо, у січні в 23 країнах було виявлено штам коронавірусу з ПАР.

30 грудня 2020 року Велика Британія першою у світі схвалила вакцину від ковіду AstraZeneca. У червні англо-шведська фармацевтична компанія пообіцяла Європі 400 млн доз потенційної вакцини від COVID-19. У грудні AstraZeneca запевнила, що її вакцина повинна бути ефективною проти нового варіанта ковіду, але мова йшла про британський штам.

Епідеміолог ПАР Салім Абдула Карім заявив, що виявлений штам COVID-19 на 50% швидше поширюється, ніж звичайний вид коронавірусної інфекції. Мутація легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини.

У МОЗ Великобританії вважають, що новий штам коронавірусу, що походить з Південної Африки, є більш небезпечним ніж так званий британський. Науковці заявляли, що штам з Африки має декілька мутацій у важливому "спайковому" білку, який вірус використовує для ураження клітин людини. Також він може спричинювати більшу концентрацію вірусних частин в організмі, що, ймовірно, сприятиме більш високому рівню передачі. Крім того, виробники вакцини непокояться, що препарат може не захистити від африканського штаму, тож потрібно буде модифікувати вакцину.